В Белгороде двум человекам оторвало конечности при атаке БПЛА ВСУ на город

Гладков: в Белгороде двоим мужчинам ампутировало руки в результате атаки дронов

В Белгороде двое мужчин получили тяжелые ранения в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, система противовоздушной обороны (ПВО) продолжает уничтожать украинские дроны над Белгородом и Белгородским районом.

«В Белгороде в результате падения обломков ранены двое мужчин: у одного травматическая ампутация кисти, у второго — ампутация предплечья», — написал глава региона.

Он заявил, что пострадавших доставили в больницу №2 города Белгорода.

Чиновник добавил, что в поселке Комсомольский Белгородского района в результате падения обломков пробита кровля частного домовладения.

Незадолго до этого стало известно, что упавшие обломки одного из сбитых дронов повредили здание торгового центра «Атлант Арена» в Белгороде. В результате загорелись фасад ТЦ и расположенные рядом деревья.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.