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Украине сообщили неприятные новости о российском ракетном комплексе «Искандер»

NI: Украина не сможет противостоять ударам «Искандера» без помощи от США
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Виталий Невар/РИА Новости

Украина не имеет возможности противостоять ударам российских ракетных комплексов «Искандер» без помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«Российский ракетный комплекс «Искандер-М» продолжает терзать поля сражений украинской войны. Теперь, когда администрация (США. – прим. ред.) официально заморозила всю иностранную помощь… направляемую на Украину, украинцы вот-вот почувствуют давление — Россия будет сильно давить на их оборону», — говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что ракетная система «Искандер-М» является основой наступательных операций России против Украины. ВСУ «с трудом защищаются» от мощи этого российского оружия, констатирует журнал.

Европа разработала план воздушной обороны Украины под названием Sky Shield («Небесный щит»), который может остановить ракетные атаки России, писала The Guardian. ВВС Великобритании и европейских стран собираются задействовать 120 истребителей для защиты неба от российских атак на Киев и Западную Украину. О чем не подумали создатели этого плана и почему его реализация означает полноценное участие европейских государств в вооруженном конфликте — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ в Запорожской области.

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