Удар «Искандера» по украинскому комплексу ПВО попал на видео

«‎Звезда»: на видео попало, как «‎Искандер» ВС РФ отправил в утиль установку ВСУ

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ с помощью ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «‎Искандер» уничтожили пусковую установку ЗРК С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «‎Звезда».

Украинский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) спрятали в лесу, южнее города Сумы. На кадрах видно, как «Искандер» «красиво отправил в утиль» пусковую установку ВСУ, отметили журналисты.

«Наши ракетчики уничтожили многоканальную станцию наведения ракет, несколько машин и до 25 боевиков», — говорится также в сообщении «Звезды».

21 февраля сообщалось, что ракетные комплексы «Искандер» ВС РФ нанесли два удара по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. По данным военкора Бориса Рожина, одна из ракет 9М723 поразила земляной вал моста, что привело к деформации несущей конструкции, повредила анкерный пролет моста и разрушила дорожное покрытие на участке 15 м. Вторая ракета, возможно, повредила подводные опоры моста. В настоящее время мосту требуется капитальный ремонт. Тем не менее полностью из строя конструкция не выведена.

Ранее появилось видео с украинским «коридором» для защиты от дронов в Курской области.