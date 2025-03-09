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Украинский БПЛА повредил частные дома в селе ЛНР

В селе Троицкое ЛНР при ударе беспилотника повреждены три частных дома
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Евгений Биятов/РИА Новости

При ударе украинского дрона по селу Троицкое в Луганской народной республики (ЛНР) были повреждены три частных дома. Об этом написал в своем Telegram-канале глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.

По его словам, в домах были повреждены стекла, также была разрушена кровля хозяйственной постройки.

Накануне два жителя села Троицкое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести.

В тот же день заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий сообщил об атаке ВСУ на город Каменку-Днепровскую. Населенный пункт несколько раз становился целью украинских военных. В итоге осколки БПЛА повредили в городе жилой дом и фасад недействующего учреждения. Кроме того, загорелись легковой автомобиль и кафе.

Ранее медсестра спасла 30 российских солдат после атаки БПЛА.

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