Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своем Telegram-канале, что подпольщики Николаева обнаружили место запуска украинских реактивных беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня ... над Баловным-Константиновкой летали самолеты с реактивным двигателем, очень громкие. Было несколько заходов с востока на запад. Взлетов-посадок не было, просто пролеты. Летали достаточно высоко (размер самолета определялся примерно 10-15 сантиметров), но звук был очень громкий», — поделился собеседник.

Лебедев назвал такое поведение авиации необычным. По его словам, на территории городского аэропорта Николаева ВСУ изготавливают и тренируются на БПЛА с реактивными двигателями, и воздушная гавань может быть местом запуска дронов по российским регионам.

До этого Лебедев сообщал, что в окружении в Курской области попало много наемников-выходцев из стран Латинской Америки.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».