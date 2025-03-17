Песков заявил, что Путин пока не планирует встречаться с участниками операции в Судже

Песков: встреча Путина с участниками операции «Поток» пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что личная встреча Владимира Путина с участниками операции по проникновению в Суджу «Поток» («Труба») пока не планируется.

«Президент сам говорил о том, что с теми ребятами, которые принимали участие в операции, у него были контакты», — обратил внимание Песков.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города получила название «Поток».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней. По мнению врио главы региона, операция «Поток» будет вписана в историю военной операции на Украине и о ней «будут рассказывать детям в школах, снимать фильмы, писать книги».

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных Вооруженных сил Украины.

Ранее бойцы ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта из трубы газопровода.