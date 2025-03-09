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Бойцы ВС РФ поздравили женщин с 8 Марта из трубы газопровода

Российские штурмовики поздравили женщин с 8 Марта из трубы под Суджей
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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Российские военные, продвинувшиеся на 12 километров в тыл ВСУ в Курской области по газовой трубе, записали оттуда видеопоздравление с 8 Марта. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Милые дамы, поздравляем вас с праздником 8 Марта из трубы. Оставайтесь всегда такими прекрасными, какие вы есть, и все у нас будет хорошо», — сказал один из бойцов.

На днях Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщил о том, что российские военнослужащие сумели проникнуть в тыл украинских подразделений в городе Суджа, воспользовавшись подземной трубой. Это позволило им незаметно внедриться в оборонительные позиции украинских сил в этом районе.

До этого Telegram-канал SHOT отметил, что российские войска начали штурм Суджи. В операции задействованы бойцы специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», батальона «Восток», отряда «Ветераны», а также военнослужащие нескольких бригад ВС РФ.

Ранее американские журналисты узнали, когда ВСУ могут покинуть Курскую область.

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