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На Украине рассказали о решении Зеленского усилить мобилизацию

Дубинский: Зеленский усилил мобилизацию в ответ на предложение о перемирии
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Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский решил усилить мобилизацию после предложения о прекращении огня. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

По его словам, «усилившаяся, бесчеловечная» мобилизация в стане проходит с применением незаконной силы. Он назвал это ответом Зеленского на предложение перемирия. Депутат считает, что таким образом Зеленский борется с давлением, которое оказывается на него.

Зеленский также призвал США и Европу не прислушиваться к мнению России по вопросу размещения миротворцев на украинской территории. По его словам, контингент должен быть размещен на украинской земле, поскольку это «гарантия безопасности для Украины и Европы». Украинский лидер добавил, что российская сторона не имеет права принимать решения о безопасности Украины и Европы.

Помимо этого, Зеленский заявил о сложности решения территориальных споров в рамках конфликта с Россией. Президент Украины подчеркнул, что Киев никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью России.

Ранее Зеленский призвал Запад «давить на Россию».

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