Дрон ВСУ атаковал Белгородскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дрон был сбит в 9:30 по московскому времени. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что мирный житель пострадал в результате атаки беспилотника ВСУ по региону.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские системы ПВО сбили четыре бомбы JDAM.