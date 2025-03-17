Над территорией России за ночь сбили более 20 украинских беспилотников

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 дронов сбили над территорией Астраханской области. Три беспилотника уничтожили над Республикой Калмыкия, по два — над Брянской областью и Краснодарским краем и по одному в Волгоградской и Ростовской областях.

Всего начиная с прошлого вечера до раннего утра 17 марта средства ПВО уничтожили 72 украинских беспилотника, в том числе 36 БПЛА сбили над территорией Курской области, семь – над территорией Орловской области, четыре БПЛА — над территорией Волгоградской области, по три БПЛА над территориями Брянской, Ростовской областей и Республики Калмыкия. Два дрона сбили над территорией Краснодарского края и один — над территорией Тульской области.

Этим утром губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о массированной атаке украинских дронов на ТЭК. По словам губернатора, рабочие предприятия были эвакуированы заранее. Все системы противовоздушной обороны (ПВО) работали в штатном режиме. Он добавил, что после атаки на территории предприятия произошло возгорание.

Ранее российские системы ПВО сбили четыре бомбы JDAM.