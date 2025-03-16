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Российские системы ПВО сбили четыре бомбы JDAM и более 140 беспилотников ВСУ

Минобороны: системы ПВО уничтожили четыре бомбы JDAM и 141 беспилотник
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Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре американские управляемые авиабомбы JDAM и 141 беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 658 самолетов, 283 вертолета и почти 47 тыс. беспилотников. Также были ликвидированы 601 зенитный ракетный комплекс и 32.9 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Это ночь средства ПВО перехватили 31 беспилотник Вооруженных сил Украины над российскими регионами. В ведомстве уточнили, что 16 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, девять в Белгородской области, еще пять дронов уничтожили в Ростовской области и один – над территорией Курской области.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в течение суток регион атаковали более 80 беспилотных летательных аппаратов.

Атакам подверглись 40 населенных пунктов региона. В результате них повреждения получили восемь частных домовладений, пять транспортных средств, склад, коммерческий объект и оборудование на одном из местных предприятий. Никто из мирных граждан не пострадал, подчеркнул он. Кроме того, по Белгородской области выпустили 72 снаряда.

Ранее в США отметили преимущества российской системы ПВО С-500 «Прометей».

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