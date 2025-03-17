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В Минобороны РФ назвали потери украинских войск с начала СВО

МО: с начала СВО украинские войска потеряли более 47 тысяч беспилотников
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Inna Varenytsia/Reuters

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что всего с начала проведения специальной военной операции (СВО) были уничтожены 47 094 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

По данным ведомства, в ходе боевых действий также были ликвидированы 658 самолетов, 283 вертолета, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 303 танка и других боевых бронированных машин, 1 529 боевых машин реактивных систем залпового огня, 22 625 орудий полевой артиллерии и минометов и 32 989 единиц специальной военной автомобильной техники.

16 марта жители украинского города Кривой Рог в соцсетях поблагодарили Вооруженные силы РФ за удар по элитному закрытому клубу «Святошин», где часто отдыхали украинские военные и сотрудники ТЦК (аналог военкомата). По данным Telegram-канала «Донецк ДНР», караоке-бар использовался бойцами Вооруженных сил Украины не только для развлечения, но и для сборки или хранения беспилотников. При этом в заведение не пускали гражданских лиц.

Ранее Украине предрекли крупные потери из-за отмены помощи США.

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