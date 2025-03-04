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Украине предрекли крупные потери из-за отмены помощи США

Economist: Украину ждет серия новых Бахмутов и потери из-за отмены помощи США
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Reuters

Приостановка военной помощи Украине со стороны США приведет к «серии новых Бахмутов» и увеличению потерь техники и военнослужащих в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом сообщает Economist.

Автор статьи полагает, что отсутствие новых единиц боевых машин пехоты Bradley, различных американских ракет и боеприпасов сильно ударит по обороноспособности Украины.

Украинский лейтенант заявил изданию, что приостановка поставок такого вооружения приведет к еще большим потерям.

Без снарядов ВСУ будут реже применять артиллерийские орудия, а без новых ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot не смогут обеспечить противовоздушную оборону, говорится в статье.

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу. Президент США выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского лидера Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе раскрыли, как долго Украина без военной помощи США сможет продолжать бои.

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