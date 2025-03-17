Мирошник: некоторые страны просят сообщить об их гражданах-наемниках в РФ

Некоторые страны обращаются к России с просьбой передать данные об их гражданах-наемниках в рядах ВСУ, которые участвовали в боевых действиях на территории Курской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия-24».

«Есть государства, которые обращаются к нам с просьбой передать данные о присутствии наемников из числа их граждан на территории России. И они намерены предпринимать действия по отношению к ним», — сказал Мирошник.

Он рассказал, что в ответ на эти обращения ведомство отправляет по дипломатическим каналам задокументированные данные, которые получает от следственных органов и военных подразделений.

До этого американская газета The New York Times писала, что Вооруженные силы Украины, а также диверсионно-разведывательные группы почти полностью покинули территорию Курской области.

По ее данным, на данный момент украинские военные контролируют лишь небольшой участок в российском регионе.

Ранее в подполье заявили о латиноамериканских наемниках в рядах ВСУ в Курской области.