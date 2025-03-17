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В Астраханской области сообщили о массированной атаке украинских дронов на ТЭК

Губернатор Бабушкин: при атаке ВСУ на ТЭК Астраханской области пострадал человек
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 17 марта провели массированную атаку беспилотников на Астраханскую область. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК (топливно-энергетический комплекс. — прим. ред.)», — заявил он.

По словам губернатора, рабочие предприятия были эвакуированы заранее. Все системы противовоздушной обороны (ПВО) работали в штатном режиме. Он добавил, что после атаки на территории предприятия произошло возгорание. Бабушкин подчеркнул, что ситуация находится под контролем, все специалисты экстренных служб работают на месте атаки.

Глава региона отметил, что в результате атаки пострадал один человек, его госпитализировали. Подробности его состояния неизвестны.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в регионе отбили атаку украинских беспилотников. По его словам, атака БПЛА была отражена в Тарасовском и Чертковском районах. Он добавил, что на данный момент о пострадавших и разрушениях неизвестно.

Ранее российские системы ПВО сбили четыре бомбы JDAM.

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