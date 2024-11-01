Пленный боец ВСУ попросил дать ему гражданство России

Пленный украинский военнослужащий из состава 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Александр попросил предоставить ему российское гражданство из-за опасений перед возвращением домой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если можно будет, я бы очень хотел получить российское гражданство, так как в нашей стране Украине уже нечего делать. Там ни работы, ничего нет. Власть все разворовывает, полностью. Предприятия разграбляют. Тарифы, ну, Вы сами знаете, наверное, какие», — заявил Александр.

Он также попросил помощи в том, чтобы перевезти семью с Украины в Россию ради их безопасности. Сам Александр сдался в плен на Харьковском направлении в составе своего подразделения 22 октября.

До этого военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) удивился хорошему отношению в российском плену.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее нардеп Скороход заявила о дезертирстве более 100 тыс. бойцов ВСУ.