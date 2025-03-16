Президент Финляндии высказался об отправке миротворцев на Украину

Обсуждать отправку финских миротворцев на Украину пока слишком рано. Такое мнение выразил президент Финляндии Александер Стубб в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

«В целом мы готовы совершить конкретные шаги [для обеспечения мира на Украине], однако с нашей точки зрения еще слишком рано говорить об отправке военнослужащих, поскольку пока нет ни перемирия, ни мирного процесса», — заявил Стубб.

Он также напомнил, что у Финляндии общая граница с Россией протяженностью 1340 км. Он отметил, что страна охраняет свои северные рубежи, однако есть возможность внести свою лепту в процесс мирного урегулирования конфликта на Украине.

13 марта министры обороны Финляндии и Украины Антти Хяккянен и Рустем Умеров подписали документ о военном сотрудничестве. Основная цель соглашения заключается в «углублении оборонительных связей».

В Минобороны Финляндии подчеркнули, что меморандум включает вопросы, связанные с оборонными проектами в двух странах, обменом информации, производственными аспектами боеприпасов и прочим.

Ранее в Финляндии рассказали, какую помощь готовы оказать Украине.