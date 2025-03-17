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США атаковали захваченное хуситами судно Galaxy Leader

Al Masirah: США нанесли два удара по захваченному хуситами судну Galaxy Leader
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US Central Command/Reuters

Американская армия нанесла удары по израильскому судну Galaxy Leader, которое в ноябре 2023 года было захвачено йеменским движением хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

По информации хуситов, Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли два удара по капитанской рубке Galaxy Leader.

16 марта в ООН выразили обеспокоенность ударами США по Йемену и призвали прекратить все военные действия.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Дональд Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов не выжил как минимум 31 человек, более сотни ранены. В России уже призвали стороны прекратить применение силы и вступить в политический диалог.

Ранее хуситы ударили по американскому авианосцу в Красном море.

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Удары США по хуситам
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