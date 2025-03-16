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Над тремя регионами России сбили шесть беспилотников

Над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями за два часа сбили шесть БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

За два часа уничтожены шесть украинских БПЛА над Волгоградской, Ростовской и Тульской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«16 марта текущего года с 20:25 до 22:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Информации о повреждениях или пострадавших в результате атаки на российские регионы на данный момент нет.

16 марта также сообщалось о массовой атаке БПЛА на Орловскую область. Ее удалось предотвратить, поскольку 27 дронов были сбиты над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

До этого российское Минобороны сообщило, что над территорией Курской и Орловской областей уничтожили в общей сложности 29 дронов ВСУ. Как уточнили в оборонном ведомстве, они были ликвидированы в период с 18:20 до 19:00.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали пожарную часть в Запорожской области.

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