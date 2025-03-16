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Силы ПВО отразили массовую атаку дронов на Орловскую область

Хинштейн: силы ПВО сбили 27 беспилотников над Железногорском
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Станислав Красильников/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о массовой атаке БПЛА на Орловскую область.

По словам чиновника, ее удалось предотвратить, так как 27 дронов были сбиты системой ПВО (противовоздушной обороны) над Железногорском.

«В результате падения обломков произошло возгорание мягкой кровли автовокзала, а также частного гаража», — написал глава региона.

Он добавил, что оба пожара были потушены, однако на территории завода «Вагонмаш» нашли неразорвавшуюся часть БПЛА. Туда выехали взрывотехники. В результате налета никто не пострадал, однако больница Железногорска переведена в повышенный режим готовности.

До этого российское Минобороны сообщило, что над территорией Курской и Орловской областей уничтожили в общей сложности 29 дронов ВСУ. Как уточнили в оборонном ведомстве, они были ликвидированы в период с 18:20 до 19:00.

Ранее генштаб ВСУ спустя три дня признал потерю Суджи.

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