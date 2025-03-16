СК завел дело после убийства ВСУ восьми жителей Суджи

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о теракте после убийства украинскими военными восьми мирных жителей Суджи в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что не позднее августа 2024 года бойцы Вооруженных сил Украины, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, совершили нападение, в результате которого погибли восемь мирных жителей.

14 марта СК России завел уголовное дело о теракте по факту убийства ВСУ пяти жителей Суджанского района, пыток и убийства трех российских военных в Казачьей Локне.

По данным следствия, в феврале 2025 года украинские бойцы обстреляли жителей Суджи при попытке эвакуации из населенного пункта на личном транспорте. В результате травмы двух оказались несовместимы с жизнью. Кроме того, в селе Мартыновка Суджанского района были убиты еще трое местных жителей.

Житель села Казачья Локня также рассказал следственным органам об убийстве ВСУ взятых в плен российских военных. Перед этим их пытали.

Ранее Путин высказался о попавших в плен наемниках ВСУ.