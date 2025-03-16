Пострадавший от обстрела ребенок в Херсонской области попал в больницу в тяжелом состоянии

ТАСС: пострадавшего от ВСУ ребенка из Херсонской области отправят в Крым

Пострадавший в Херсонской области при обстреле Вооруженных сил Украины ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС главврач Скадовской ЦРБ Константин Руденко.

По его словам, юного пациента отправят на лечение в Крым.

До этого еще один ребенок был ранен в результате атаки ВСУ на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, несовершеннолетний получил осколочное ранение в районе улицы Щербака.

Также о ранении двухлетней девочки при обстреле Шебекинского городского округа со стороны украинских войск сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, родители вместе с ребенком сами обратились в больницу. У девочки диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Ранее жительница Шевченко в ДНР раскрыла, как ВСУ вычисляли укрытия.