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Пострадавший от обстрела ребенок в Херсонской области попал в больницу в тяжелом состоянии

ТАСС: пострадавшего от ВСУ ребенка из Херсонской области отправят в Крым
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FotograFFF/Shutterstock

Пострадавший в Херсонской области при обстреле Вооруженных сил Украины ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС главврач Скадовской ЦРБ Константин Руденко.

По его словам, юного пациента отправят на лечение в Крым.

До этого еще один ребенок был ранен в результате атаки ВСУ на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, несовершеннолетний получил осколочное ранение в районе улицы Щербака.

Также о ранении двухлетней девочки при обстреле Шебекинского городского округа со стороны украинских войск сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, родители вместе с ребенком сами обратились в больницу. У девочки диагностировали касательное осколочное ранение ноги. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Ранее жительница Шевченко в ДНР раскрыла, как ВСУ вычисляли укрытия.

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