Жительница Шевченко в ДНР раскрыла, как ВСУ вычисляли укрытия

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вычисляли укрытия мирных жителей в пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск) по наличию собак и по ночам запускали туда дроны. Об этом рассказала РИА Новости одна из эвакуированных жительниц поселка Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

«Они еще как нас находили. Вот говорят, по вам стреляли. Да, стреляли. А как стреляли? Собаки. Собаки находятся там, где люди. И они нас — вот вы представляете, это такая низость, это какая степень, ну, я не знаю, жестокости — что они по собакам вычисляли, где находились люди», – рассказала собеседница агентства.

Жительница Шевченко рассказала, что днем жители поселка чувствовали себя еще относительно спокойно. Однако с приходом ночи никто не решался выходить на улицу из-за риска попасть под обстрел вражеских дронов.

Поселок Шевченко в ДНР освободили от украинских военных в январе этого года. Как уточнили в Минобороны, зачисткой населенного пункта занимались подразделения группировки войск «Центр». Контроль над Шевченко позволил российским бойцам развивать продвижение в сторону Красноармейска (украинское название — Покровск).

Ранее жительница Курахово рассказала об издевательствах ВСУ над мирным населением.