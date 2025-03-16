Бойцы спецназа «Ахмат» в составе группировки войск «Север» уничтожили группировку подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины во время зачистки населенного пункта Казачья Локня в Курской области. Об этом рассказал РИА Новости военный с позывным «Джокер».

«Были обнаружены вражеские «бплашники», ну они, к сожалению, оказали сопротивление, поэтому были на месте уничтожены», — рассказал спецназовец.

«Джокер» пояснил, что украинские военные укрывались в домах мирных жителей при зачистке села Казачья Локня, а когда вышли, были уничтожены российскими бойцами.

Днем ранее подразделение БПЛА группировки войск «Центр» ликвидировало два расчета элитного украинского батальона БПЛА «Птицы Мадьяра» в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике. Определить местонахождение FPV-дронов противника помогли точные разведданные. Затем была проведена успешная атака, которая привела к уничтожению обоих расчетов.

15 марта стало известно, что ВСУ перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон «Птицы Мадьяра». Его главная цель — удержать линию обороны на красноармейском направлении и не позволить бойцам Вооруженных сил России продвинуться.

Ранее российские бойцы уничтожили взвод ВСУ, прибывший в ДНР из Курской области.