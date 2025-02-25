Военный эксперт рассказал о 40-километровом «шпагате» под Купянском

Под Купянском в Харьковской области Украины российские войска посадили украинскую армию на 40-километровый «шпагат». Об этом сообщил военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин в своем Telegram-канале.

«Наше командование в районе Купянска, могу предположить, уже посадило противника на 40-километровый «шпагат». Есть такое выражение уже в войсках», — отметил он.

Алехин предположил, что Вооруженные силы России охватывают Купянск с двух сторон. По его словам, российская армия наступает по обе стороны реки Оскол.

25 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что российские войска уничтожили пункт управления украинскими беспилотниками, которые атаковали Белгородскую область. По данным журналистов, объект находился рядом с селом Ольшана, которое расположено в 14 километрах от Купянска в Харьковской области. Бойцы Вооруженных сил РФ обнаружили скопление украинских военных и нанесли удар ракетой «Изделие 305».

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