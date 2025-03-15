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Ганчев рассказал об успехах армии России на всей линии фронта

Ганчев: ВС РФ стремительно продвигаются на всех участках фронта
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военнослужащие уверенно продвигаются вперед на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают усилия для сдерживания, в частности, на Купянском направлении.

«Мы получаем от мирных жителей информацию, что ВСУ подтягивают новые резервы для Купянского направления, пытаются контратаковать наших бойцов», — заявил Ганчев.

Глава Харьковской ВГА добавил, что российские солдаты смогли форсировать реку Оскол, освобождена часть территории на ее правом берегу. Он отметил, что в ближайшее время бойцы ВС РФ приступят к освобождению и зачистке поселка Двуречная и других близлежащих территорий.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России выбила украинских военных из населенного пункта Загрызово в Харьковской области. По его словам солдаты продвинулись еще более чем на один километр вдоль берега Оскольского водохранилища и создали условия для продвижения и освобождения населенных пунктов.

Ранее российские военные построили «подземный город» в Харьковской области.

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