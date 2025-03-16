Украинский дрон-камикадзе атаковал село в Брянской области

Губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона-камикадзе на село в Брянской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал село Воронок в Брянской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ целенаправленно били по сельхозтехнике, которая работала в полях. В результате атаки не удалось спасти водителя трактора.

Губернатор принес свои соболезнования родным и близким мужчины. По словам Богомаза, семье окажут поддержку и материальную помощь.

Накануне Telegram-канал SHOT также сообщал о массовой атаке беспилотников на Волгоград и область. Как сообщили местные жители, всего было слышно от пяти до восьми взрывов. Также были видны яркие вспышки в небе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее дрон ВСУ ударил по дому в Белгородской области.