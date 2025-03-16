Дрон ВСУ ударил по дому в Белгородской области

В селе Долгое Валуйского округа Белгородской области беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на частный дом, в результате чего получила ранения местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным властей, женщина получила осколочное ранение спины. Ее доставили в Валуйскую центральную районную больницу на попутной машине, оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Жилой дом частично поврежден.

Оперативные службы проводят оценку последствий инцидента. Для уточнения деталей планируется дневной обход территории.

Также в ночь на 16 марта Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал Губкинский округ.

В 00:17 мск губернатор сообщал о ракетной опасности в регионе. Он призвал жителей спуститься в подвал и оставаться там до отбоя ракетной опасности.

Ранее на Украине призвали прекратить мобилизацию.