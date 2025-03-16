Раскрыта продолжительность ударов США по объектам хуситов в Йемене

Al Hadath: удары США по объектам хуситов в Йемене продолжались около 10 часов

Американские военные наносили удары по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» на протяжении около 10 часов. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Авторы уточнили, что военные США начали атаковать объекты хуситов примерно в 19:00 (совпадает с мск) 15 марта, а закончили в 5:00 16 марта. Удары наносились по инфраструктуры, расположенной в столице Сане, а также в провинциях Эль-Бейда, Эль-Ходейда, Саада, Хаджа и Мариб, отметили журналисты.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал вооруженным силам страны начать «решительные и мощные военные действия» против хуситов в Йемене. Глава Белого дома заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства.

16 марта один из лидеров «Ансар Аллах» заявил о готовности движения вступить в переговоры с США ради достижения мира, если Штаты объявят о соответствующем намерении со своей стороны. При этом представитель хуситов отметил, что Вашингтон не сможет добиться своих целей путем агрессии.

Ранее Белый дом оправдал удары США по Йемену.