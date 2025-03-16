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В Минобороны рассказали о героическом танковом экипаже, выполнившем задачу в зоне СВО

МО России: экипаж танка Т-72Б3М выполнил задачу после пяти попаданий дронов ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Экипаж танка Т-72Б3М под руководством командира с позывным «Валуй» успешно выполнил поставленную задачу, несмотря на то, что пять FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в боевую машину. Об этом ТАСС сообщили в министерстве обороны России.

Как рассказали в ведомстве, во время штурма опорных пунктов противника экипажу Т-72Б3М была поставлена задача поддерживать действия пехоты, используя для этого закрытые огневые позиции. Однако после нескольких выстрелов украинские военные обнаружили танк. Они направили в боевую машину ударные FPV-дроны. После трех попаданий она начала гореть. Экипаж потушил Т-72Б3М своими силами, сменил позицию и продолжил стрельбу.

Еще два беспилотника нанесли удар по танку во время его перемещения между позициями. В результате танк снова загорелся. После того, как Т-72Б3М выпустил последний снаряд в сторону противника, экипаж «откатился в район ожидания».

«В общей сложности боевая машина пережила пять попаданий вражеских FPV-дронов, что не помешало танкистам выполнить боевую задачу и вернуться живыми», — отметили в Минобороны.

Ранее российский танк выдержал 18 попаданий беспилотников ВСУ в ДНР.

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