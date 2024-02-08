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Российский танкист сутки сдерживал атаки ВСУ

«КП»: танкист ВС РФ Моисеев сутки один сдерживал атаки противника

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Пресс-служба Минобороны РФ

Танкист ВС РФ Николай Моисеев один сутки сдерживал атаки формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не давал противнику прорваться в расположение войск России. Об этой истории написала «КП».

Как сообщается, рядовой самоотверженно защищал позиции батальона в зонах, которые могли с большей вероятностью подвергнуться прорыву. В результате активного сопротивления Моисеев уничтожил три танка и десятки солдат противника.

«Благодаря отваге и смелости рядового, задача по обороне позиций была выполнена», — говорится в сообщении издания.

4 февраля Минобороны РФ сообщило, что войска РФ за минувшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Ранее силы РФ уничтожили польскую САУ Krab на Купянском направлении.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.

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