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Российский танк выдержал 18 попаданий беспилотников ВСУ в ДНР

ТАСС: танк Т-72Б3М с навесом «Медуза» выдержал 18 атак FPV-дронов у Часова Яра
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Евгений Биятов/РИА Новости

Танк Т-72Б3М военнослужащих Южной группировки войск Вооруженных сил России выдержал 18 атак украинских FPV-дронов в районе Часова Яра Донецкой народной республики. Об этом сообщил ТАСС командир ремонтной роты.

По его словам, машина выполняла задачу, как вдруг по время движения ее начали атаковать дроны Вооруженных сил Украины. Всего российские военные насчитали 18 атак подряд, однако их танк не удалось вывести из строя, и он продолжил выполнять задачу.

Военный отметил, что машина была оснащена навесом из стальных тросов, который называется «Медуза». По словам командира, конструкция является самой эффективной в своем роде защитой от дронов. Он обратил внимание, что стальные тросы в случае поломки или повреждений можно быстро заменить в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Сейчас танк отправили на плановый ремонт и в скором времени его собираются обратно передать экипажу, заключил военный.

Ранее появилось видео со столкновением российского дрона с украинской «Бабой-Ягой».

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