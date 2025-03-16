Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 220 бойцов в Курской области

Вооруженные силы РФ в течение суток ликвидировали более 220 украинских бойцов в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, также формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли один танк и два бронетранспортера. Еще российские военнослужащие вывели из строя три артиллерийских орудия, пять автомобилей, одну боевую бронированную машину и нанесли удар по одному пункту управления беспилотными летательными аппаратами.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 67 850 военнослужащих, 394 танка, 317 боевых машин пехоты, 285 бронетранспортеров», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ВСУ лишились нескольких тысяч единиц других видов техники. Среди них — 120 станций радиоэлектронной борьбы, 558 артиллерийских орудий и 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Поздно вечером 15 марта Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что военнослужащие страны начали штурм населенного пункта Гоголевка в Курской области. ВС РФ перешли в наступление после зачистки территорий в районе деревни Рубанщина.

Ранее в Минобороны РФ заявили об освобождении более 80% территории Курской области.