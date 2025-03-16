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Российский боец спас грузовик с боеприпасами из-под огня ВСУ

Минобороны: сержант Старостин вывел транспорт с боеприпасами из-под дронов ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Младший сержант Олег Старостин перевозил боеприпасы и был атакован дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако смог вывести транспорт из-под обстрела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

«Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя на сложном участке местности, Олег своевременно вывел автотранспорт с материальными средствами и боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, профессиональные действия младшего сержанта позволили сохранить вверенную технику и имущество, а также своевременно пополнить материальные резервы армии России.

До этого депутат Государственной думы (ГД) Андрей Гимбатов поделился кадрами с российским военнослужащим, который невозмутимо идет по полю под обстрелом ВСУ в одиночку. По его словам, видео напоминает фантастическое кино, однако эти кадры являются «прозой боевых будней».

Он отметил, что российские бойцы не останавливаются даже под огнем вражеских дронов. Парламентарий добавил, что показанный на видео боец был лишь легко ранен, однако остался живым и здоровым.

Ранее в Минобороны рассказали, как медсестра спасла 30 российских солдат после атаки БПЛА.

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