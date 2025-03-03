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В Госдуме показали невозмутимого российского солдата под обстрелом ВСУ

Депутат ГД Гимбатов показал видео с бойцом ВС РФ, идущим по полю под огнем ВСУ

Депутат Государственной думы (ГД) Андрей Гимбатов поделился кадрами с российским военнослужащим, который невозмутимо идет по полю под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одиночку. Соответствующее видео политик разместил в своем Telegram-канале.

По его словам, видео напоминает фантастическое кино, однако эти кадры являются «прозой боевых будней». Он отметил, что российские бойцы не останавливаются даже под огнем вражеских дронов.

«В фокусе военнослужащий с позывным «Старый». Но после этого эпизода командир и товарищи зовут его «Терминатор», — заявил Гимбатов.

Парламентарий добавил, что показанный на видео боец был лишь легко ранен, однако остался живым и здоровым.

До этого военный блогер Егор Гузенко, известный под псевдонимом «Тринадцатый» и участвующий в специальной военной операции (СВО), сообщил о своей госпитализации.

Боец заболел и слег с высокой температурой. В публикации солдат попросил подписчиков не забывать о нем и молиться. В своем обращении мужчина поблагодарил военных медиков за то, что они спасли его жизнь.

Ранее российский боец заявил о жесточайшем отпоре, полученном ВСУ в курских Погребках.

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