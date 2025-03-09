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В Минобороны рассказали, как медсестра спасла 30 российских солдат посла атаки БПЛА

Минобороны: медсестра спасла 30 российских бойцов после атаки украинского БПЛА
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Алексей Майшев/РИА Новости

Российская медсестра Елена Круглова вместе с ассистентами спасла жизни 30 российским военнослужащим после атаки украинского FPV-дрона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве пояснили, что рядовой Круглова является медсестрой медицинской роты. Женщина выполняла задачи по оказанию медпомощи российским военнослужащим как на пунктах эвакуации раненых, так и в тыловых районах.

«В один из дней, в ходе эвакуации раненых российских бойцов, противник атаковал FPV-дроном эвакуационную машину», — добавили в Минобороны.

В результате атаки украинским беспилотным летательным аппаратом, российские военнослужащие, которые в тот момент находились в автомобиле, получили дополнительные тяжелые ранения.

Всех пострадавших доставили в медицинский пункт, в котором Круглова несла дежурство. Как указали в оборонном ведомстве, из-за состояния российских военнослужащих «счет шел на минуты». Медсестра вместе с ассистентами — анестезиологом и хирургом — в течение трех часов оказывали медицинскую помощь более 30 пострадавшим от удара дрона бойцам.

В ходе оказания медпомощи Круглова с ассистентами остановила кровотечение. В результате состояние российских военнослужащих стабилизировалось.

До этого медсестра ефрейтор Людмила Болилая в ходе обстрела Вооруженными силами Украины российских позиций кассетными боеприпасами накрыла собой тяжелораненого бойца, тем самым приняв на себя все поражающие элементы и осколки.

Как рассказали в Минобороны, женщина, находясь на пункте управления, выбежала на поверхность во время обстрела, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке. Затем, находясь под огнем противника, начала оказывать неотложную медицинскую помощь раненым военнослужащим. Кроме того, медсестра подготовила российских бойцов к дальнейшей эвакуации. За свои действия Болилая представлена к государственной награде.

Ранее российский боец спас семью с ребенком в ЛНР во время обстрела.

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