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МИД Украины заявил, что ВСУ продолжат в будущем операции в Курской области

Глава МИД Украины Сибига заявил, что ВСУ продолжат операции в Курской области
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Украина продолжит свои военные операции в Курской области. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK.

«Как было уже заявлено главнокомандующим [Вооруженных сил Украины Александром] Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — сказал Сибига.

По его словам, эти операции являются важным фактором и ключевым элементом на переговорах, направленных на установление мира в будущем.

Глава МИД страны также подчеркнул, что Киев хочет закончить конфликт в этом году и не будет препятствовать мирному процессу.

В скором времени Украина начнет подготовку дорожной карты по мониторингу линии фронта протяженностью более 1300 км, добавил он.

16 марта генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал потерю Суджи в Курской области.

До этого сообщалось, что украинское подразделение численностью более 100 человек попало в окружение западнее города. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ продолжают удерживать позиции в регионе и окружения украинских войск нет.

Ранее стало известно о подготовке ВСУ к обороне в Сумской области.

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