МИД Украины заявил, что ВСУ продолжат в будущем операции в Курской области

Украина продолжит свои военные операции в Курской области. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью японскому телеканалу NHK.
«Как было уже заявлено главнокомандующим [Вооруженных сил Украины Александром] Сырским, мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем», — сказал Сибига.
По его словам, эти операции являются важным фактором и ключевым элементом на переговорах, направленных на установление мира в будущем.
Глава МИД страны также подчеркнул, что Киев хочет закончить конфликт в этом году и не будет препятствовать мирному процессу.
В скором времени Украина начнет подготовку дорожной карты по мониторингу линии фронта протяженностью более 1300 км, добавил он.
16 марта генеральный штаб Вооруженных сил Украины признал потерю Суджи в Курской области.
До этого сообщалось, что украинское подразделение численностью более 100 человек попало в окружение западнее города. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ продолжают удерживать позиции в регионе и окружения украинских войск нет.
Ранее стало известно о подготовке ВСУ к обороне в Сумской области.