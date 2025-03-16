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Жительница Суджи рассказала про бойцов ВСУ, говорящих о ненужности войны

Жительница Суджи: много бойцов ВСУ говорило, что им не нужна война
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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Среди военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), находившихся в Судже Курской области, были те, которые заявляли, что им не нужна война. Об этом в беседе с ТАСС рассказала мирная жительница города Валентина.

«Украинцы были люди разные. Много было хороших, которые говорили, что им война не нужна», — поделилась россиянка.

По ее словам, некоторые из бойцов ВСУ утверждали, что будут воевать до последнего украинца. Женщина отметила, что головы у этих украинских военнослужащих «забиты тем», что заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

«Они точно так же говорят, что [русские] плохие, не такие», — добавила она.

14 марта в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские войска освободили 28 населенных пунктов Курской области. Среди них Суджа, Малая Локня, Черкасское Поречное, Николаевка, Старая Сорочина и другие.

15 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что с 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области было вывезено 275 жителей, включая 11 детей. Он отметил, что эвакуация людей продолжается.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

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