В Воронежской области отменили авиационную опасность

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Ракетная опасность действовала на территории области 3 часа 31 минуту.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!» — заявил он.

Утром в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 16 марта в Воронежской области сбили 16 беспилотников. В Белгородской области сбили 9 дронов, еще пять БПЛА уничтожили в Ростовской области и один – над территорией Курской области.

В ночь на 15 марта системы ПВО сбили над Воронежской областью не менее пяти украинских БПЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.