В Харьковской ВГА сообщили об атаках ВСУ на мирное население при эвакуации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) следят с дронов за укрытиями мирного населения Двуречной в Харьковской области, а после атакуют их при попытке эвакуации. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

По его словам, бойцы российской армии эвакуировали 16 человек, еще 45 запросили помощь.

«Противник постоянно наблюдает за этой территорией, и как только предпринимается попытка эвакуировать мирное население — сразу же наносится удар. Массово это производить нельзя, поэтому та цифра, о которой я говорю, — это те люди, с которыми есть связь», — заявил Ганчев.

Он добавил, что эвакуация проводится добровольно, бойцы ВС РФ принимают все необходимые меры для того, чтобы это было безопасно для гражданских.

15 марта в сводке оборонного ведомства сообщалось, что на Харьковском направлении подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы. На этом участке фронта украинские войска потеряли до 45 бойцов, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки.

Ранее была названа ошибка, из-за которой Зеленскому придется признать утрату территорий.