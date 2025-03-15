МО: ВСУ потеряли до 300 бойцов в зоне ответственности групп «Север» и «Запад»

На Харьковском направлении подразделениями группировки российских войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

На этом участке фронта украинские войска потеряли до 45 бойцов, четыре автомобиля, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Запад» в свою очередь нанесли поражение военнослужащим и технике четырех бригад ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области, одного поселка Луганской народной республики и одного Донецкой народной республики.

В зоне ответственности группировки «Запад» армия Украины лишилась свыше 255 военных, четырех боевых бронированных машин, в том числе боевой машины пехоты Bradley американского производства и бронемашины Pinzgauer Vector австрийского производства, двух пикапов, четырех орудий полевой артиллерии и трех складов боеприпасов.

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