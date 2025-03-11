Перехват одного из атаковавших Россию дронов-камикадзе попал на видео

Момент перехвата одного из дронов-камикадзе, атаковавших Россию, попал на видео

Видеозапись перехвата украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), совершившего попытку атаки на Москву 11 марта, появилась в сети. Ролик, опубликован Telegram-каналом «Осведомитель».

В ролике запечатлен момент поражения дрона над частным сектором Подмосковья. Снятое очевидцами видео демонстрирует быстро движущийся БПЛА, который внезапно взрывается в воздухе. После взрыва видно падение обломков на землю.

Согласно информации от «Военного осведомителя», беспилотник-камикадзе, предположительно являющийся аналогом «Герань-2» и выполненный по бесхвостой схеме, был сбит зенитным ракетным комплексом в Раменском районе Московской области.

По данным министерства обороны России, в ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. В результате повреждения получили дома и автомобили. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей.