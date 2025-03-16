В Воронежской области сбиты более 15 беспилотников

Губернатор Гусев: ПВО сбила более 15 дронов в трех районах Воронежской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 15 беспилотников в трех районах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Губернатор уточнил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), о которой он сообщал в 23:19 мск.

В ночь на 15 марта системы ПВО сбили над Воронежской областью более 15 БПЛА. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.