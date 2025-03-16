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Группировка «Запад» взяла в плен двух бойцов ВСУ за сутки

За сутки в плен в зоне ответственности «Запада» сдались двое солдат ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

На участке ответственности Западной группировки войск за последние 24 часа двое украинских военных добровольно сложили оружие. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Он также добавил, что подразделения ПВО за этот период сбили 13 беспилотников самолетного типа. Кроме того, поражены 28 пунктов управления БПЛА, четыре терминала спутниковой связи Starlink, девять минометных расчетов и роботизированная платформа ВСУ.

15 марта первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас сами несут ответственность за собственную жизнь. По его словам, бойцы украинской армии могут сдаться в плен и «целыми и невредимыми попасть в российские тюрьмы».

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров показал на видео взятых в плен в Курской области военнослужащих ВСУ.

Ранее ВС РФ уничтожили бронесарай ВСУ в Курской области.

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