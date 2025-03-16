США нанесли удар по техническому институту в Эль-Байде

Истребители США нанесли удары по техническому институту в провинции Эль-Байда, отделу военной полиции и мастерской в провинции Даммар в центральном Йемене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский источник.

По словам собеседника агентства, американские истребители совершили восемь налетов на провинцию, в том числе на лагерь Аль-Кусейр, связанный с хуситским движением «Ансар Алла» в районе Радаа, и Технический институт Аль-Курайшия в районе Аль-Курайшия на северо-западе Эль-Байды.

Вечером 15 марта Центральное командование Вооруженных сил США объявило о запуске крупномасштабной военной операции против движения «Ансар Аллах». Операция предполагает проведение серии точечных ударов по стратегическим объектам группировки. В командовании подчеркнули, что действия направлены на «защиту американских интересов, сдерживание угроз и восстановление безопасности международного судоходства».

Ранее была названа цель ударов США по столице Йемена.