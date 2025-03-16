Стало известно, сколько Пентагон разрабатывал операцию против хуситов

Министерство обороны США несколько недель разрабатывает планы масштабной военной операции против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, сославшись на информированные источники.

Как уточняется, решение активизировать подготовку последовало после двух ключевых событий: включения хуситов администрацией Дональда Трампа в список террористических организаций в феврале 2024 года, а также инцидента со сбитым американским беспилотником над Йеменом две недели назад, который стал триггером для перехода к активной фазе планирования.

Равид отметил в соцсети X, что Пентагон рассматривает различные сценарии силового ответа, включая точечные удары по инфраструктуре группировки. Окончательное решение будет зависеть от оценки рисков эскалации конфликта в регионе.

Вечером 15 марта Центральное командование Вооруженных сил США объявило о запуске крупномасштабной военной операции против движения «Ансар Аллах». Операция предполагает проведение серии точечных ударов по стратегическим объектам группировки. В командовании подчеркнули, что действия направлены на «защиту американских интересов, сдерживание угроз и восстановление безопасности международного судоходства».

Ранее была названа цель ударов США по столице Йемена.