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«Коалиции желающих» не удалось договориться по поводу военных для Украины

Telegraph: страны Запада не пришли к согласию по отправке войск на Украину
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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Страны Запада пока не договорились по поводу размещения каких-либо военных на Украине, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

По их словам, «коалиция желающих» при обсуждении гарантий безопасности для Киева намерена сконцентрироваться на укреплении ВСУ, а не на «миротворческих силах».

«Есть понимание, что после достижения мира на Украине страны коалиции должны укрепить ВСУ для поддержания мира», — сказал один из европейских военачальников.

Согласно публикации, страны Европы могут организовать патрулирование воздушного пространства Украины, разместить свои суда в Черном море и обучать в республике военных. Для реализации этого плана понадобится примерно 30 тыс. солдат.

Источник газеты отметил, что каких-то конкретных решений по этому поводу принято не было. Кроме того, пока нет уверенности, что при нежелании США возможно размещение на Украине крупного контингента военных.

В начале марта в Лондоне прошел саммит европейских стран, которые поддерживают Украину в противостоянии с Россией. По итогам встречи президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступили со своим мирным планом. Они намерены представить президенту США Дональду Трампу группу «Европа плюс» — «коалицию желающих» участвовать в миротворческой миссии на Украине, куда могут войти и неевропейские государства, включая Канаду.

Ранее Европа потребовала от России принять предлагаемые ей условия перемирия.

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