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Штурмовиков освободят от возвращения на склад полевого обмундирования

Штурмовиков ВС РФ освободят от сдачи на склад комплектов полевого обмундирования
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российских военнослужащих-штурмовиков освободят от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования после эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Андрей Булыгу.

Отмечается, что во время совещания по вещевому обеспечению Булыга поручил освободить военнослужащих, участвующих в штурмах, от необходимости сдачи на склад всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО), а также производить оперативную замену в случае износа.

Кроме того, он поручил внести изменения в нормативные акты по эксплуатации стиральных машин в зоне специальной военной операции (СВО) — срок их службы необходимо снизить с пяти до двух лет. Также Булыга отметил, что хорошо зарекомендовали себя переносные душевые в зоне СВО.

Двумя днями ранее Булыга сообщил, что российские штурмовики получат витаминизированные напитки, которые пьют на МКС. Он также поручил оперативно подготовить соответствующие технические условия для выпуска опытной партии индивидуальных рационов питания (ИРП) и направить их в группировки в зоне СВО для апробации.

Ранее Минобороны России показало обновленные сухпайки для военных.

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