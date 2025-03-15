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Российский боец рассказал о борьбе дронов в небе над Дзержинском

Боец ВС РФ: в небе над Дзержинском в ДНР идет борьба дронов на оптоволокне
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Борьба дронов «на веревке» идет в небе над освобожденным Дзержинском (украинские название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости командир взвода операторов БПЛА с позывным «Тунгус».

«Сейчас в основном война в небо ушла... Очень активно начали летать дроны с веревкой», — рассказал боец.

Вероятно, он имеет в виду беспилотники на оптоволокне, которые в последнее время активно применяются в зоне спецоперации.

По его словам, два дня назад в небе над Дзержинском произошла схватка российского беспилотника с украинским.

«То есть дрон сверху подлетает, с веревкой опускается, и эта веревка сбивает твой БПЛА, или наоборот», — пояснил военный.

В январе Newsweek писал, что на Украине началась новая фаза конфликта из-за применения беспилотников на оптоволокне. Первыми такие дроны начали использовать российские военные. БПЛА на оптоволокне обладают тремя основными преимуществами: невозможность перехвата или подавления, невидимость для средств радиообнаружения, а также более четкое изображение с камер таких дронов.

В конце декабря 2024 года руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что оптоволоконные FPV-дроны на вооружении российской армии становятся «огромной проблемой» для украинских войск. Он добавил, что сейчас на Украине планируется работа над поиском технологического решения для противодействия таких БПЛА.

Ранее командир «Ночных ведьм 2.0» рассказала, чем отличается управление оптоволоконным дроном.

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