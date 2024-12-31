Разведка МО Украины признала оптоволоконные дроны РФ проблемой для ВСУ

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что оптоволоконные FPV-дроны на вооружении российской армии РФ становятся «огромной проблемой» для украинских войск. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

По словам Буданова, такие FPV-дроны нельзя остановить при помощи средств радиоэлектронной борьбы.

«Это такое ноу-хау и тренд этого года», — сказал глава управления украинской разведки.

Буданов добавил, что сейчас на Украине планируется работа над поиском технологического решения для противодействия огромному количеству таких беспилотников.

25 декабря военный эксперт Борис Рожин рассказал, что дрон Вооруженных сил России, управляемый через оптоволоконный кабель, атаковал из засады автомобиль украинской армии в Донецкой народной республике.

За день до этого сообщалось, что военнослужащие начали использовать в зоне проведения специальной военной операции FPV-дрон «Гортензия», которым можно управлять через оптоволоконный кабель. «Гортензию» оборудовали специальным креплением, которое позволяет применять не только различные снаряды, но и, например, системы сбросов.

Ранее российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.